Grave incidente stradale a Roccella Jonica, motociclista in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Roccella Jonica. In base alle prime frammentarie informazioni, lungo la SS106 Taranto-Reggio Calabria un motociclista non ha fatto in tempo a frenare e ha tamponato un’automobile che stava per svoltare. Ma sono ancora incorso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Fatto sta che il motociclista ha avuto la peggio: ha riportato gravi ferite ed è stato dapprima soccorso dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto in ambulanza, e poi trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi lungo la statale 106 fino al completamento dei rilievi da parte delle forze dell’ordine e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

