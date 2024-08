Giovane di Reggio Calabria muore in drammatico incidente con la bici elettrica in Francia

StrettoWeb

Un giovane di 39 anni originario di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, è deceduto in un incidente avvenuto a Chambery, in Francia, dove viveva da qualche anno. Il giovane Gregorio Malvaso era in sella alla sua bici quando, mentre faceva rientro a casa, ha investito un pedone e per l’impatto è caduto dalla bici sbattendo con la testa che gli ha provocato un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Il 39enne è stato soccorso da alcuni passanti ma nonostante i tentativi di rianimarlo con un defibrillatore, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è stato trasportato in ospedale dove è rimasto in coma per qualche giorno ma purtroppo martedì mattina Gregorio Malvaso è deceduto. I suoi organi sono stati donati.

Malvaso viveva in Francia dove aveva compagna e figlia e si era trasferito dopo aver conseguito la laurea all’Università di Messina.

