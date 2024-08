Gazebo abusivi a Catona, l’accusa: “sono di Ripepi”. E lui risponde: “non è vero, ora denuncio”

StrettoWeb

Botta e risposta social tra il giornalista Fortunato Cucinotta e il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi. Il primo ha accusato il secondo di aver impiantato dei gazebo abusivi sulla spiaggia di Catona, il secondo ha rispedito tutto al mittente minacciando denuncia.

Così scrive Cucinotta su Facebook: “Domanda per la Guardia Costiera di Reggio Calabria o per Comandante Giuseppe Sciarrone, può un cittadino prendere possesso di una parte di una spiaggia, nell’immagine, siamo in Località Marinella di Catona, con Gazebo ancorati con cemento, trasformando il suolo demaniale, in cosa propria? Domanda che farei anche al responsabile di ciò, il Consigliere comunale Massimo Ripepi, le sembra giusto caro Consigliere? Un ombrellone non le bastava? E gli altri bagnanti che devono fare?”.

“Sa’ è da queste piccole cose che giudichi un amministratore locale, e francamente, non ci siamo. In quella spiaggia, oggi, caro Consigliere ha creato il caos, i bagnanti sono giustamente incacchiati, se vuole una spiaggia privata, provi a chiedere autorizzazione a chi di competenza, in questi giorni concittadini sono stati multati per molto meno, ad alcuni hanno sequestrato ombrelloni, gommoni, barchette ecc. Spero chi di competenza intervenga senza fare figli e figliastri, qualunque cittadino è chiamato a rispettare le regole, anche chi pensa di essere sopra di esse, magari perché fa’ il consigliere comunale, e si candida a governare questa città”.

La risposta di Ripepi non si è fatta attendere: “Sono a Catona con la mia famiglia e sotto il mio ombrellone azzurro. Qualcuno invece ha scritto che sono sotto a dei gazebo ancorati col cemento. In effetti accanto a me dei gazebo ci sono, ma non sono i miei e peraltro non sono neppure ancorati col cemento. Domani mi toccherà fare un’altra denuncia, questa volta tocca al Sig. Fortunato Cucinotta, che senza motivo ha lanciato una fake news solo per colpirmi. Auguri e buon ferragosto”.

