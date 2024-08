Gambarie, torneo di Padel presso il polo sportivo di Cucullaro

StrettoWeb

Fantastico emozionante, partecipatissimo Torneo di Padel presso il polo sportivo di Cucullaro (Gambarie) che ha ospitato l’annuale edizione del torneo di padel ‘Città di Gambarie’, nato quattro anni fa dalla collaborazione tra l’associazione MediterRhegion e il Comune di Santo Stefano in Aspromonte. La competizione si è svolta in due giorni ed ha visto il succedersi di numerose partite di talentuosi giocatori. La grande richiesta di partecipazione ha fatto sì che l’associazione estendesse il numero di coppie di partecipanti da 24 a 32 e comunque non tutte le coppie richiedenti hanno potuto trovare spazio nel tabellone. L’ultima combattuta partita è avvenuta tra le coppie Fabrizio Mazzotta/Alessio Romeo E Domenico Giustra/Demetrio Giordano con la vittoria di questi ultimi. I giovani vincitori hanno ricevuto come premio oltre una cena presso il ristorante ‘Al terrazzo’, sponsor ufficiale del torneo, una coppia di racchette da padel, di ottima qualità, a coronamento della passione per tale sport.

Il Sindaco Francesco Malara si è detto lieto di aver ospitato tale “iniziativa rivolta a turisti e cittadini, utile a far vivere sempre di più la montagna di Gambarie centro del turismo montano nel mediterraneo. L’aspetto particolarmente gradito ed apprezzato da tutti è stata la grande partecipazione di pubblico soprattutto giovanile che ha fatto da corollario all’impegno sportivo all’insegna del buon umore e dell’ottimo clima che si respira alle nostre altitudini”.

