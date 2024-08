StrettoWeb

Francavilla Angitola, Comune di Vibo Valentia, rinnova la sua devozione per San Foca, come ogni anno nella seconda domenica di agosto (l’altra festa è il 5 marzo). Sempre tanti i fedeli e i presenti alla Processione, come si può vedere dalle immagini diffuse nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Lo stesso, a margine dell’evento, ha intervistato alcuni personaggi, i quali hanno raccontato storia e origini di questa tradizione. In alto le interviste-video con alcune immagini.

