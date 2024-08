Franca Melfi lascia la Toscana e sceglie l’Unical: “bellissima notizia per la facoltà di medicina di Cosenza”

StrettoWeb

La dottoressa Franca Melfi ha deciso di lasciare la docenza di Chirurgia toracica dell’Università di Pisa, dove era anche direttrice del Centro di Chirurgia robotica presso l’Azienda ospedaliera della città, per accettare la proposta dell’Università di Cosenza.

La soddisfazione di Occhiuto

“La scelta della dottoressa di fama mondiale Franca Melfi – che ha deciso di lasciare l’Università di Pisa per insegnare all’UniCal e per operare presso l’ospedale ‘Annunziata’ – è una bellissima notizia e dimostra che aver istituito la Facoltà di Medicina a Cosenza diventa occasione anche per qualificare e migliorare il sistema sanitario della Calabria. Viene premiato il lungimirante lavoro del rettore Nicola Leone e della sua Università. Il mio auspicio è che tanti altri luminari – così come sta accadendo da qualche tempo a questa parte – possano presto venire nella nostra Regione, per arricchire il nostro sistema universitario e la qualità dei nostri Atenei”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.