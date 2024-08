Al Festival Euromediterraneo di Altomonte lo spettacolo di Ezio Greggio

StrettoWeb

Il Festival Euromediterraneo di Altomonte va avanti dopo il debutto di domenica 4 agosto che ha visto protagonisti i giovani di Arcobaleno – Associazione a sostegno della disabilità che si sono esibiti nel “The greatest showman”. Mentre va avanti “Giovani in piazza – Young festival”, che si tiene in piazza San Francesco sino al 9 agosto, giovedì 8 agosto sarà di scena al Teatro Costantino Belluscio, dalle 21.30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, Ezio Greggio con lo spettacolo “Una vita sullo schermo”.

Greggio, personaggio amatissimo dal pubblico, porta in scena uno spettacolo in versione estiva destinato successivamente ai grandi teatri italiani. In questo one man show il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica, alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. In scena, attraverso l’ausilio di un grande ledwall, Greggio con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana.

Racconterà aneddoti esilaranti di fatti e incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Stati Uniti. Sullo schermo ci saranno sorprese inattese, clip divertenti, momenti indimenticabili della sua carriera. Il pubblico presente sarà coinvolto attraverso i suoi numeri, molti dei quali assolutamente inattesi.

Uno spettacolo diverso, 90 minuti live nei quali Ezio Greggio, un vero “numero 1” in scena, con la simpatia che lo contraddistingue e l’ausilio tecnico di un gruppo professionistico di alto livello, si conferma un mattatore, un beniamino del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato, e continua a fare, la storia dello spettacolo del nostro Paese.

La trentasettesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte proseguirà sabato 10 agosto con la Notte bianca, dalle 21.30 nei vicoli del centro storico, che ha per tema “Generazioni musicali” che permetterà di vedere esibizioni che spazieranno dagli anni Sessanta ai giorni nostri fra musica, giochi, artisti di strada e degustazioni. Alle 22.30 poi, preceduto dall’esibizione di Desirée Malizia, ci sarà il concerto di Aka 7even in piazza San Francesco., anche questi con ingresso gratuito.

