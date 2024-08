Festa di San Girolamo a Cittanova, la rabbia delle Associazioni: “dalla Metrocity un contributo di 331 euro, ci mortifica. Rinunciamo”

StrettoWeb

“A oltre un anno dalla presentazione della domanda di contributo per le attività culturali 2023 su apposito Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, qualche giorno fa l’Associazione San Girolamo di Cittanova ha ricevuto dall’Ente reggino comunicazione su un contributo di 331,04 euro. Il documento è stato oggetto di lettura e analisi partecipata, nel solco di quello spirito associazionistico che da anni muove la nostra realtà no profit”.

“È stato deciso, a valle di questo confronto, di ringraziare la Città Metropolitana rinunciando, tuttavia, al contributo. Una scelta pienamente condivisa dagli associati e dettata da alcune considerazioni che vogliamo argomentare, tenendo conto soprattutto della mortificazione vissuta da un’intera Comunità cittadina”. Comincia così la nota dell’Associazione San Girolamo in merito al contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la Festa di San Girolamo.

“La domanda di contributo (6.000,00 euro) è stata inviata a Palazzo Alvaro in data 26 maggio 2023, nelle more di un Avviso Pubblico aperto alle Associazioni dell’intero territorio metropolitano. Oggetto della richiesta, la Festa Patronale di San Girolamo che, lo scorso anno, ha fatto registrare un successo importante per contenuti e partecipazione, anche grazie alla solida offerta sociale e culturale proposta al territorio (tra l’altro, il concerto di Orietta Berti) e al lavoro di decine di giovani e giovanissimi che con dedizione, amore e fede hanno operato in sinergia per rinnovare la devozione operosa e concreta per il Patrono”.

“Il percorso complessivo dell’Associazione San Girolamo guarda, ormai da anni, alla realizzazione di un progetto sociale culturale, sociale e pastorale aperto, in particolare, ai più giovani. Oltre trenta ragazze e ragazzi che, quotidianamente, prestano il loro contributo per attività come l’Estate Ragazzi, l’Oratorio, il Catechismo, l’organizzazione di celebrazioni e feste, il supporto agli eventi religiosi della parrocchia. A breve partirà il doposcuola, anche grazie alla nuova aula didattica realizzata di recente con il contributo della Regione Calabria. Importanti investimenti sono stati fatti per la valorizzazione dei riti della Settimana Santa, delle diverse e importanti ricorrenze religiose, della storica e identitaria Festa Patronale. Alla basi di questo lavoro, la crescita condivisa, l’aggregazione sana, la riscoperta della cooperazione come strumento di sviluppo sociale e culturale. Non di meno, l’Associazione risulta iscritta regolarmente al RUNTS e possiede un bilancio approvato e in attivo”.

“Alla luce di questo percorso, in cui crediamo fermamente e che ci chiede giornalmente impegno e passione, riteniamo inopportuno accettare a distanza di oltre un anno dalla richiesta un contributo di poco più di trecento euro che, lo ribadiamo, mortifica un’intera Comunità cittadina e che non si comprende nel metodo e nella forma. Ci interroghiamo sui criteri di assegnazione di questo contributo, ma non riusciamo a capire il percorso che ha condotto all’assegnazione di 331,04 euro. Ormai l’edizione 2023 è andata in archivio e a breve saremo chiamati allo sforzo importante per la Festa Patronale 2024, per la quale è già pronta la programmazione”.

“Presenteremo una nuova domanda di contributo alla Città Metropolitana a valere sul bando pubblicato l’1 agosto scorso, provando a spiegare ancora meglio il nostro progetto e non perdendo mai la fiducia nei percorsi virtuosi rivolti al territorio. In un periodo storico complesso per il Terzo Settore, il supporto fornito dai partner istituzionali può risultare decisivo. Noi rimarremo sempre aperti all’aiuto di chi vorrà sostenerci in questo cammino mantenendo, al contempo, la consapevolezza del lavoro che in tanti svolgiamo per il bene delle Parrocchia, della Comunità e del territorio”.

