Eventi estivi a Milazzo: oggi chiusura del Mish Mash, il 16 torna “Viaggi Notturni”

La terza giornata del Mish Mash, in programma questa sera al Castello chiude una settimana ricca di eventi, aperta dal concerto Gospel e dal musical “La Bella e la Bestia” e caratterizzata per il sold out del concerto di Carmen Consoli che ha registrato ben 2000 presenze sulla tribuna della cittadella fortificata. Tanta partecipazione anche nei due appuntamenti del week-end, “I sentieri del gelsomino” a Santa Marina e la sagra del pesce di Vaccarella. Adesioni che hanno premiato gli sforzi degli organizzatori.

Ora la giornata clou sarà quella di venerdì 16 agosto, quando al Castello ritornano i “Viaggi Notturni”, manifestazione curata dall’associazione “La Compagnia del Castello”, giunta alla quinta edizione. Una rappresentazione che ogni anno riscuote grade successo richiamando tanti turisti presenti nella città e per assistere ad un corteo stori-co di immane bellezza che si svolge all’interno di un vero e proprio castello che di fat-to lo rende unico differenziandolo dai tanti che vengono effettuati ovunque in Sicilia. Quest’anno prenderanno parte ben 8 associazioni che intratterranno le persone con rappresentazioni di balli medioevali, simulazioni di combattimento all’arma bianca, esibizioni di sbandieratori e tamburini, rappresentazioni di falconeria con rapaci, spettacoli di giullari, esibizioni con il coinvolgimento del pubblico degli arcieri. Previ-sta altresì all’interno del duomo Antico , una mostra di abiti d’Epoca, curata dall’associazione gruppo storico “Conte Cutelli” proveniente da Valle dell’Elmo.

La manifestazione avrà inizio con l’uscita del corteo, dalla parte alta del Castello zona mastio, alle 20.30 circa, anche se si suggerisce l’accesso almeno 1 ora e mezza prima. L’organizzazione ha comunicato che eventuali persone che presentano delle disabilità, potranno usufruire, entro e non oltre le ore 20, del trasporto con servizio navette, con mezzo messo a disposizione del Comune.

