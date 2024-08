Elezioni, Noi Moderati sarà presente alle Regionali in Umbria

StrettoWeb

“È ufficiale, ‘Noi Moderati’ correrà alle prossime regionali a sostegno del candidato di centrodestra e lo farà con una lista dal nome emblematico ‘Noi Moderati – Civici per l’Umbria’ che vedrà impegnati anche tantissimi amministratori ed ex amministratori civici, insieme per costruire”, è quanto ha affermato Luca Briziarelli, responsabile organizzativo regionale che per “Noi Moderati” ha il compito di costruire la lista in vista dell’imminente campagna elettorale.

Presenti alla presentazione del simbolo, oltre ai vertici del partito umbro Gianni Dionigi, commissario regionale, Renzo Baldoni, commissario provinciale di Perugia, e Francesco Meloni Cecconi, commissario provinciale di Terni, anche i vertici nazionali del partito: Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti locali, e Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.