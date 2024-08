“Edipo, ritratto di famiglia”: Matteo Tarasco al lungomare di Catona

StrettoWeb

Matteo Tarasco torna a Reggio Calabria con un reading imperdibile: “Edipo, ritratto di famiglia” il 16 agosto alle 19:00 nel suggestivo scenario del Lungomare di Catona, nei pressi della statua di S. Francesco, per la I edizione del Festival OltreMare. Lo spettacolo, accompagnato dalle musiche dal vivo di Antonio Aprile, è liberamente tratto da Edipo Re di Sofocle.

Tarasco mette in scena il dramma della conoscenza di Edipo che, da re carismatico e amato dal suo popolo, sconvolto dalla verità diventa un uomo maledetto dagli dei. Un uomo vinto dalla fatalità, malgrado la sua volontà e la sua ribellione. In un vero lavoro di narrazione e ricostruzione, semplice ma efficace, il regista Matteo Tarasco imbastisce il dramma di Edipo re, mito tra i più noti della cultura occidentale, forse addirittura il mito fondatore della stessa che rimanda agli echi delle antiche storie domestiche, un tempo sempre presenti.

Il reading sarà anche un esperimento in ottica di salvaguardia dell’ambiente in quanto sarà interamente realizzato a basso impatto ambientale con attrezzature elettriche ricaricabili, senza gruppi elettrogeni a carburante e senza necessità di allaccio alla rete pubblica. Il prossimo appuntamento con OltreMare sarà con un altro grande nome del teatro italiano: Ascanio Celestini protagonista di “Le nozze di Antigone” con l’accompagnamento musicale di Gianluca Casadei alla fisarmonica l’1 settembre 2024 allo Sport Village di Catona.

Chi è Matteo Tarasco

Primo e unico regista italiano nominato Membro del Lincoln Center Theatre Directors Lab (New York ), Matteo Tarasco è stato resident director alla LAMDA di Londra e professore a contratto presso la facoltà di lettere e filosofia del DAMS di Bologna. Direttore artistico de I Solitari per RaiSat è stato insignito del premio Personalità Europea per il Teatro come migliore regista emergente dal presidente della Repubblica. È Visiting Artist ad Harvard University e ha diretto attori del calibro di Glauco Mauri, Gabriele Lavia, Mariano Rigillo, Monica Guerritore, Laura Lattuada, Romina Mondello, Simona Marchini e Tullio Solenghi. Da regista e drammaturgo ha messo in scena, tra gli altri, Odissea di Omero, Bisbetica Domata di Shakespeare, Nozze di Figaro di Beaumarchais, Quando si è capito il giuoco di Pirandello, Le Affinità Elettive di Goethe, La Signora delle Camelie, di Dumas Fils, e I fratelli Karamazov di Dostoevskij.

OltreMare

OltreMare è un progetto organizzato dalle associazioni Adexo APS e Officine Jonike delle Arti, due realtà artistiche e culturali del territorio con alle spalle decenni di esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo. L’iniziativa, che vuole essere un innovativo evento multidisciplinare di musica, teatro e arti performative, è promossa dal comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2024: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale spettacolo del ministero della Cultura. Per info sugli spettacoli: 376 031 9612 – email: oltremare.staff@gmail.com.

