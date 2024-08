StrettoWeb

Trovato morto in casa nella serata di ieri, deceduto – si presume – da 12 ore circa. E’ il tragico destino di un Avvocato 45enne nato a Cosenza, ma che da anni viveva a Roma. L’uomo è stato trovato morto in casa nella capitale. A scoprirlo, i Vigili del Fuoco, intervenuti nell’appartamento insieme ai Carabinieri. Hanno trovato il corpo accasciato in bagno.

La salma ora è a disposizione della Procura e le indagini sono in corso.

