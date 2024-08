Domani il 13° Milazzo Marathon Swim Event

StrettoWeb

Tutto pronto per il “13° Milazzo Marathon Swim Event”, organizzato da Ulysse e Baia S. Antonio con il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, in programma domenica 25 agosto. Oltre 270 gli atleti partecipanti: 156 gli iscritti al Periplo, 158 al Memorial e più di 40 faranno entrambe le prove. Di mattina ci sarà l’8ª edizione del Periplo del Capo, riconosciuto come “gara storica Fin” dal 2020, campionato regionale sulla distanza olimpica dei 10 km, che fa parte del Grand Prix Italia, circuito nazionale riservato agli agonisti della Fin.

La partenza sarà data alle 9 dalla spiaggia della Croce di Mare a Levante, l’arrivo è previsto alla Tonnara Beach Club a Ponente. Il percorso si snoda attorno il promontorio. Nel pomeriggio, a Ponente il “IV Memorial Aurelio Visalli”, sulla distanza del miglio marino. La manifestazione, sotto egida Asi ed in convenzione con la Fin, è dedicata alla memoria dell’eroico sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli, medaglia d’oro al Valor di Marina, scomparso nel settembre 2020 nel tentativo di salvare un bagnante in difficoltà proprio in quelle acque.

Diversi i nomi importanti nella start list, compresi quelli della squadra Fin Sicilia, che ha trionfato al Trofeo delle Regioni, e dei medagliati ai Campionati Italiani di Categoria a Piombino. Alcuni di loro hanno difeso pure i colori della nazionale giovanile. Potranno recitare un ruolo da protagonisti i fratelli messinesi della Ssd Unime Gabriele e Cristian Molonia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.