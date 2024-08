Diamante: celebrato il primo matrimonio ufficiale al Centro Dac

StrettoWeb

Lo scorso sabato mattina si è celebrato il primo matrimonio ufficiale al Centro Dac di Diamante, una struttura che, da diversi anni, ospita eventi culturali e di aggregazione giovanile. Sabatoi, però, è stata teatro del coronamento del sogno d’amore di Seeboruth Sooviraj Sharma e Marta De Marco. A darne notizia è Ornella Perrone, ex consigliere comunale con delega al Welfare, che ha officiato le nozze in qualità di Ufficiale Civile, su delega avuta dal Sindaco, l’avv. Achille Ordine.

“È stato davvero emozionante – ha dichiarato Ornella Perrone – condividere con due ragazzi meravigliosi la gioia di un momento così importante nella loro vita. Celebrare il primo matrimonio al DAC, un luogo di incontro e di cultura particolarmente significativo per la nostra città, è stato per me altrettanto emozionante. Oggi questo spazio è diventato uno scenario suggestivo per l’unione di due giovani, a cui auguro un percorso di vita insieme sempre ricco di felicità”.

Ornella Perrone ha infine voluto ringraziare l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Diamante per il supporto fornito.

