Gennaro Tutino è praticamente un giocatore della Sampdoria. Come riportato da Sky il calciatore, ormai ex Cosenza, è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche. Una volta effettuati i test fisici, il giocatore partire per Genova per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra.

Raggiunto, dopo giorni di tira e molla, l’accordo tra la società del Cosenza, guidata dal presidente Guarascio e la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo.

