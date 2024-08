I consigli dei Carabinieri per prevenire furti in appartamento quando si va in vacanza

StrettoWeb

In piena estate, quando molti cittadini si allontanano per le vacanze, è fondamentale prestare particolare attenzione alla sicurezza delle proprie abitazioni. Grazie all’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri, con un’intensificazione delle attività dei servizi di prossimità anche nei piccoli centri, i furti in abitazione hanno registrato una significativa diminuzione negli ultimi sei mesi del 2024 (-12%).

Questo risultato positivo è il frutto di un’azione sinergica posta in essere dall’Arma, capillarmente presente sul territorio, e il dialogo costante con la gente, elementi chiave per prevenire e contrastare la criminalità, espressione plastica di un concetto di sicurezza come bene da perseguire nell’interesse e con lo sforzo di tutti, attraverso forme di condivisione e partecipazione. E’ per questo che, anche in questo periodo di ferie, è essenziale continuare a mettere in atto le seguenti precauzioni per proteggere le proprie abitazioni:

Consigli dei Carabinieri per una casa sicura:

Chiudete porte e finestre con attenzione: Prima di partire, assicuratevi che tutte le porte e finestre siano ben chiuse. Ricordate di mettere in sicurezza anche gli accessi secondari, come garage, cantine e terrazzi.

Discrezione sui social media: Evitate di condividere informazioni sui vostri piani di viaggio sui social network. I malintenzionati potrebbero sfruttare queste informazioni per individuare case incustodite.

Simulate la presenza in casa: Utilizzate timer per l’accensione e lo spegnimento di luci e apparecchi elettronici, così da dare l’impressione che la casa sia abitata anche durante la vostra assenza.

Proteggete i vostri beni di valore: Non lasciate oggetti di valore o denaro contante in casa. Se possibile, depositateli in una cassetta di sicurezza presso una banca.

Verificate il funzionamento dei sistemi di sicurezza: Assicuratevi che il sistema di allarme sia perfettamente funzionante. Considerate anche l’installazione di telecamere di sorveglianza come ulteriore deterrente.

Collaborazione con i vicini: Informate i vicini di fiducia del vostro periodo di assenza e chiedete loro di tenere d’occhio la casa, ritirare la posta e segnalare eventuali movimenti sospetti.

Evitare nascondigli scontati per le chiavi: Non lasciate chiavi di riserva in luoghi facilmente accessibili come sotto lo zerbino o in vasi da fiori.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a presidiare il territorio con la massima attenzione, offrendo supporto e sicurezza a tutti i cittadini, anche nei piccoli paesi. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine rimane un elemento cruciale per mantenere un ambiente sicuro.

Contatti utili:

In caso di emergenza, contattate immediatamente il numero unico per le emergenze, 112. Per ulteriori informazioni o segnalazioni, potete rivolgervi alla Stazione dei Carabinieri più vicina o visitare il sito ufficiale www.carabinieri.it e i nostri social network. L’Arma dei Carabinieri ringrazia i cittadini per la collaborazione e augura a tutti un’estate sicura e serena!

