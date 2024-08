“Cilea Lyric & Classic music Festival” a Reggio Calabria: una scelta felice che incassa applausi

StrettoWeb

Si è conclusa la prima edizione del “Cilea Lyric & Classic music Festival”, una scommessa culturale che ha conquistato reggini e turisti. Un programma di tutto rispetto che ha visto esibirsi professionisti della lirica e della musica, tutte figure, in grandissima parte, formatesi ed operanti a Reggio Calabria. A dimostrazione che il Conservatorio Cilea è in grado di attivare e portare a termine percorsi di alto livello qualitativo sfornando talenti che non hanno nulla da invidiare ad altri colleghi del Paese intero.

Già in occasione della presentazione del festival il direttore Artistico Alessandro Tirotta aveva presentato il ricco cartellone di eventi preannunciando qualche perla, come quella della lirica e delle serenate “dai balconi storici”, sfidando ogni diffidenza la cittadinanza ha risposto oltre ogni previsione assiepando gli spazi a disposizione pressoché ad ogni appuntamento.

La soddisfazione del Sindaco

Sono stati registrati pareri positivi in modo corale che ratificano e certificano il successo indiscusso del festival. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà non nasconde la propria soddisfazione rimarcando il valore della scelta culturale operata: “Fin dalla presentazione del programma della nostra Estate Reggina avevamo anticipato e descritto all’opinione pubblica la scelta di un’offerta diversificata, per target culturali e fasce d’età, che incrociasse il favore di tutta la popolazione. Abbiamo tradotto e declinato questa volontà politica con la realizzazione di alcuni Festival che vogliamo rendere permanenti nel tempo: ReC, Morgana, RadiCi, Cilea Lyric & Classic Music Festival. Il successo congiunto di pubblico e critica, supportato dai numeri, è dimostrazione che la visione era corretta, ora spingiamo lo sguardo oltre programmando già per l’anno prossimo le future edizioni che dovranno essere ancora più belle implementando i risultati di questa stagione”.

Le parole del Consigliere Quartuccio

Alle parole del Sindaco fanno eco quelle del consigliere Filippo Quartuccio: “Abbiamo voluto investire sulla lirica perché, già negli anni passati, abbiamo verificato un alto grado di apprezzamento ed abbiamo scelto consapevolmente di offrire alla città un festival di lirica e musica classica coinvolgendo professionisti locali. Siamo riusciti a centrare i nostri obiettivi con risultati ampiamente positivi; valorizzando il nostro Conservatorio, i nostri musicisti ed i nostri cantanti riuscendo a farlo, cosa non di poco conto, attraverso l’impiego di risorse esterne (Pn metro plus 2021-27 Distretto Culturale) intercettate ed ottenute grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Carmelo Romeo. Adesso dobbiamo già lavorare alla nuova programmazione per consolidare i risultati ottenuti e potenziare ancora meglio la nostra offerta in modo tale da renderla elemento appetibile ed attrattivo sia per i reggini che per i turisti”. Ai “balconi” di Reggio si affaccia una nuova primavera culturale.

