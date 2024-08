Chiusura della Stagione Estiva targata Messina Social City: ultimi appuntamenti in programma

StrettoWeb

Le iniziative sostenute dall’Azienda speciale Messina Social City per la stagione estiva 2024 si avviano alla conclusione, con due momenti significativi che ribadiscono l’impegno costante verso l’inclusione sociale e il benessere dei più giovani. Il primo appuntamento è in programma domani, giovedì 29 agosto alle ore 18, presso l’Istituto Marino di Mortelle, dove si terrà l’evento conclusivo della seconda edizione del Polo Blu Summer Village, iniziativa dedicata ai servizi integrativi per minori. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’ASP e il CNR, ha offerto a numerose famiglie l’opportunità di usufruire di una spiaggia attrezzata, mentre bambini e ragazzi hanno partecipato a laboratori educativi e sportivi condotti da personale specializzato. Ogni settimana, circa venti famiglie hanno beneficiato di questo servizio, con oltre 50 minori che quotidianamente hanno preso parte alle attività.

Grazie al progetto WAY, i giovani hanno avuto modo di avvicinarsi a discipline come atletica, pallavolo, rugby e immersioni subacquee. Il supporto continuo di personale qualificato e la presenza di bagnini hanno garantito la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti. L’evento di chiusura sarà un’occasione per celebrare il successo dell’iniziativa e per progettare attività future ancora più inclusive e innovative.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 30 agosto, alle ore 9.30 a Villa Dante, con l’evento di chiusura del Centro Estivo “emozionaME”, organizzato dalla Messina Social City. Il centro estivo ha coinvolto 400 bambini, inclusi 120 con disabilità, supportati da oltre 100 operatori ed ha rappresentato un vero e proprio viaggio alla scoperta delle emozioni, attraverso laboratori esperienziali, momenti di scambio, attività sportive e tanta condivisione. Incentrato sul tema dell’inclusione sociale, il progetto ha permesso a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, di partecipare attivamente e di stringere nuovi legami di amicizia.

L’evento di chiusura sarà l’occasione per celebrare i risultati ottenuti e per riconoscere l’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza indimenticabile. Gli ultimi due appuntamenti rappresentano la chiusura di un ciclo di iniziative che hanno avuto un impatto significativo sulla comunità, evidenziando il valore dell’inclusione e della partecipazione attiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.