Catanzaro, i tifosi occupano i parcheggi dell’ospedale e i sindacati sbottano

“Il Si Cobas Calabria, dopo aver denunciato in molteplici occasioni l’occupazione abusiva dei parcheggi da parte dei tifosi della squadra cittadina, torna a denunciare per prevenire questo fenomeno che danneggia i lavoratori in turno presso il presidio Pugliese di Aou Renato Dulbecco.

In occasione della prima gara stagionale del Catanzaro calcio che si terrà nello stadio cittadino, il Si Cobas Calabria vuole che ci sia MASSIMA SORVEGLIANZA per scongiurare lo scempio dei parcheggi occupati in modo abusivo dai tifosi creando disagio ai lavoratori in turno.

La partita è fissata per domenica 18 agosto 2024 alle ore 20:30, quindi chiediamo che ci sia un controllo ferreo per gli ingressi nel parcheggio lato geriatria e parcheggio lato coperto (lato bar) e in tutte le aree interne del nosocomio Pugliese.

Il Si Cobas non si ferma e denuncerà sempre fino a che si estirpi questa cattiva abitudine dei tifosi di calcio che ogni volta DANNEGGIANO i lavoratori”. E’ quanto si legge in una nota di Roberto Laudini, Coordinatore regionale Si Cobas Calabria.

