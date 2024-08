Catanzaro-Juve Stabia, ecco il sold out: “verso gli 11 mila”

StrettoWeb

Già due settori ieri esauriti. La seconda gara interna di fila, un grande entusiasmo, tanti fuorisede ancora in città. La passione della Catanzaro calcistica non si ferma e, come già accaduto alla prima contro il Sassuolo, anche contro la Juve Stabia il “Ceravolo” sarà praticamente sold out.

E’ lo stesso club a comunicarlo con una nota social: “Verso Catanzaro-Juve Stabia. Siamo già in 11 mila“. I tifosi supporteranno ancora una volta in massa la squadra, ma questa volta si aspettano una vittoria. Di fronte la neopromossa e sorprendente Juve Stabia, che alla prima ha sbancato Bari per 1-3.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.