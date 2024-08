Catanzaro, Caserta: “menomale che il mercato è chiuso”

StrettoWeb

“Menomale che il mercato è chiuso, finalmente ora si pensa solo al campo. Gli obiettivi comunque non cambiano se l’ultimo giorno di trattative si prendono tre o quattro elementi: potrebbero a gennaio semmai, con una classifica delineata, ma non ora”. Così Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, alla vigilia del match interno contro la Carrarese.

Nel gong, ieri, sono arrivati colpi importanti, soprattutto nella zona offensiva, ma per il tecnico l’obiettivo non cambia: rimane la salvezza. “Nelle prime partite non abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un certo modo perché mancavano gli esterni, ora ci sono ma bisogna farli salire in condizione, ma i ragazzi devono capire che c’è concorrenza e questo aiuta ad alzare il livello dell’allenamento; qualcuno inevitabilmente starà fuori ma mi aspetto maturità”. Tuttavia, sempre tra i nuovi, “chi è arrivato da poco non ha ritmo gara e visto che le partite non durano venti o trenta minuti si dovrà riflettere bene sulle scelte”.

