Catania, si sblocca il mercato: 6 operazioni (3 in entrata e 3 in uscita): ecco Montalto e non solo

Una situazione complessa, un mese movimentato. E, nel frattempo, l’inizio del campionato. Senza uscite, niente entrate. In casa Catania, erano in tanti i calciatori pronti ad essere annunciati. Presenti in città, alle partite interne, ma ancora non ufficiali. Nelle ultime ore, però, la situazione si è sbloccata. Sei sono state le operazioni annunciate dagli etnei, tre in uscita e tre in entrata.

Marcos Curado è passato all’Ascoli, Devid Bouah alla Carrarese in Serie B e Pietro Cianci alla Ternana. I primi due a titolo definitivo, il terzo a titolo temporaneo con opzione e con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Queste operazioni hanno sbloccato tre nuovi arrivi.

Arrivano Montalto, Raimo e Castillo

L’ex Reggina e Casertana Adriano Montalto è uno di questi. “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Casertana FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione, vissuta con la squadra campana, l’attaccante ha realizzato 12 gol e firmato 4 assist nell’arco delle 26 gare disputate. Nel 2022/23, Montalto ha contribuito alla promozione diretta della Reggiana in Serie B, siglando 9 gol in 22 partite”.

“Nato ad Erice (Trapani) il 6 aprile 1988, ha completato la crescita calcistica nel Messina ed ha vissuto successivamente le prime esperienze in C2 con la Scafatese e in terza serie con la Salernitana e il Siracusa, debuttando poi in B con l’Ascoli. Dopo una parentesi con il Latina promosso in cadetteria e vincitore della Coppa Italia Serie C nel 2012/13, le annate con il Grosseto e il Martinafranca. Trapani, Juve Stabia, Ternana (20 volte a segno in 34 partite nel 2017/18 in B), Cremonese, Venezia, Bari e Reggina le ulteriori tappe nel corso della carriera”.

Un altro è Alessandro Raimo. “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Carrarese Calcio 1908 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Raimo, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026″. Nelle ultime quattro annate, vissute in Serie C con la Recanatese, la Carrarese, il Siena e il Grosseto, l’esterno ha disputato 132 gare tra campionato e playoff, firmando 6 gol e 10 assist”.

“Nato a Piombino (Livorno) l’8 marzo 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, dopo gli esordi in quarta serie con la Massese ha debuttato in C con il Pontedera. In D ha indossato inoltre le maglie del Ponsacco e del Grosseto, conquistando una promozione”.

Il terzo movimento è l’arrivo di Kaleb Joel Jiménez Castillo dalla Salernitana. “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Salernitana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kaleb Joel Jiménez Castillo, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026”.

“Nella scorsa stagione, con l’Atalanta Under 23, il trequartista nato a Milano il 18 ottobre 2002 ha disputato 18 gare, sommando tre reti e due assist. Nel biennio precedente, con il Vicenza, ha collezionato 56 presenze, tre gol e cinque assist. Cresciuto calcisticamente nel Seregno, appena diciottenne è stato tra i protagonisti della promozione della squadra lombarda in C, categoria in cui ha esordito in maglia nerazzurra nel 2021”.

