Carenza idrica a Reggio Calabria, la Sorical interviene per risolvere le criticità | DETTAGLI

Sorical, gestore del servizio idrico integrato di Reggio Calabria, ha messo in campo diverse iniziative per arginare la grave carenza idrica che si sta registrando nei quartieri a Sud di Reggio Calabria. Da ieri è attivo un servizio di cisterne da 35 metri cubi con le quali si sta alimentando il serbatoio di Bocale, area che presenta molte criticità per ragioni idrauliche e l’esigua attuale disponibilità di risorsa idrica. Con le stesse autocisterne di stanno alimentando autobotti più piccole per raggiungere complessi residenziali ubicati nelle periferie e nei quartieri marina, tra l’altro, molto popolati in questo periodo estivo e che per ragioni idrauliche della rete interna soffrono di difficoltà nell’approvvigionamento.

Per chiedere il servizio autobotti è necessario chiamare il numero verde 800.069.129 oppure attraverso l’applicazione web MYSORICAL è possibile aprire il ticket di assistenza.

Contemporaneamente l’area operativa della Sorical sta mettendo in funzione un campo pozzo a Melito, il cui bypass -particolarmente complesso per ragioni orografiche e lungo circa 400 mt- è in costruzione, i lavori saranno ultimati la prossima settimana e permetterà di alimentare il serbatoio regionale capoluogo di Melito Portosalvo, staccandolo dall’approvvigionamento del Tuccio. Questa operazione consentirà di avere maggiore risorsa per i serbatoi di Reggio Sud.

Nella giornata di domani, a meno di contrattempi e in stretta collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, sarà attivato il secondo pozzo in località Macellari che alimenterà subito il serbatoio Pellaro e Nocille e, con la costruzione di 70 metri di by pass, anche Bocale.

Inoltre, attraverso indagini idrogeologiche, micro perforazioni e prove sismiche a riflessione, è stata studiata la subalvea del F Tuccio in modo da investigare le potenziali aree con presenza (anche lieve) di acqua in circolazione sotterranea. E’ stato quindi costruito un nuovo pozzo, tra domani o dopodomani sarà installata l’elettropompa e contestualmente costruita la linea elettrica di alimentazione.

“Con questi interventi e grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Reggio Calabria – afferma l’amministratore unico della Sorical – cercheremo di dare sollievo e tutti quei cittadini di Reggio che stanno subendo gli effetti della siccità. E’ necessario, però, ancora di più in questo periodo, non sprecare l’acqua e attenersi al vademecum che Sorical ha pubblicato sul proprio portale”.

