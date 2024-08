Calabria, nasce il Movimento nazionale Rinnovamento e Libertà Popolare

StrettoWeb

“Rinnovamento e libertà popolare è un movimento formato da donne e uomini desiderosi di rinnovamento, che sente il bisogno di essere voce delle esigenze di singoli soggetti , aziende e lavoratori che dopo il covid, hanno avuto grosse difficoltà a rialzarsi. Miriamo ad uno sviluppo concreto delle attività produttive tramite proposte ed azioni per rilanciare l’economia. I punti fondamentali su cui si muove il movimento “Rinnovamento e libertà popolare” sono : la tutela del Made in Italy, promozione dell’ economia e del turismo , lo sviluppo di attività ricreative giovanili promuovendo e costituendo centri di aggregazione , lo sport , sicurezza sui luoghi di lavoro , tutela ed innovazione delle startup , favorire la cooperazione internazionale , volontariato e tutela delle fasce deboli e della salute , lottare per una giustizia giusta . Sarà un movimento che guarda al futuro , sulle orme del passato“, è quanto c’è scritto in una nota del Movimento.

La segretaria nazionale, la reggina Mary Modaffari è nipote dell’ illustre Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe Antonio Modaffari, dapprima sostenitore della Democrazia Cristiana della corrente di Riccardo Misasi, per poi successivamente ritagliarsi una dimensione a livello nazionale nel Partito Socialista Saragattiano , tanto da poter invitare nel suo Paese d’origine Condofuri in provincia di Reggio Calabria il Presidente della Repubblica Saragat e che registrò anche la presenza del grande Sandro Pertini , come scrisse La Stampa di Torino e come racconta Raiteche. L’importante eredità del nonno dunque , passa alla nipote: “l’attaccamento ai valori tradizionali dell’ impegno sociale e alla realizzazione di progetti che mirano a supportare la collettività e che porta avanti i valori della famiglia e la crescita economica del nostro Paese . ” Siamo un gruppo di professionisti e non , tra noi anche membri della politica dei nostri tempi , che mirano a dare voce e supportare i soggetti in difficoltà che ancora non hanno avuto risposte concrete . Stiamo dialogando con le forze politiche presenti in Italia per fare proposte volte a risollevare le nostre imprese , dare libertà di opinione ai cittadini e portare avanti i valori liberali di un tempo , a cui mio nonno credeva. A supporto del movimento , svilupperemo progetti ed attività con la Fondazione Eredi Cavaliere Modaffari , che già negli anni scorsi è stata promotrice di vari eventi di volontariato e finanziato diverse iniziative . Appena sorti siamo già tantissimi e ciò significa che c’ è ancora i valori esistono e sono tutelabili”, afferma la Dott.ssa Mary Modaffari Segretaria Nazionale del Movimento

