Calabria, lanciata petizione al governatore Occhiuto “Basta 118 senza medico a bordo”

StrettoWeb

La Presidente dell’ A.GE.S. ODV Silvana Ruggiero, lancia una petizione su change.org, rivolta al Governatore Occhiuto dal titolo ” Basta 118 senza medico a bordo!” Dopo il susseguirsi di gravi episodi di malasanità per mancanza di medico a bordo nell’ ambulanza del 118, la Ruggiero passa ai fatti, lanciando un appello al Governatore e Commissario Straordinario della sanità calabrese, affinché intervenga per porre fine a questo disservizio.

Lo fa lasciando la parola alla gente con una petizione, con l’ auspicio che la sovranità popolare smuova le coscienze per salvaguardare la salute di tutti. La Ruggiero è nota per le sue battaglie sociali e in campo sanitario e non ci sta a rimanere inerme mentre l’ assenza di medici a bordo del 118 mettono a rischio la vita delle persone. Questo il testo della petizione:

Sig. Governatore Occhiuto nonchè Commissario straordinario della sanità in Calabria, è ora di aprire gli occhi e la coscienza verso l’importante disservizio di chiamare il 118 e arriva una ambulanza senza medico a bordo ! Sono sicura che avrà letto gli episodi di malasanità riconducibili a chiamate al 118 , che arriva sena medico . Le chiediamo di ovviare a questa grave carenza indispensabile per salvare vite umane!

L’acquisto di nuove ambulanze e l’ assunzione di medici cubani, sanno di polvere sotto il tappeto per le emergenze da 118! Molte località non hanno il servizio di guardia medica nè il Punto di Pronto Intervento (vedasi Scilla e Bagnara e altri paesi), quindi l’ unico servizio di pronto intervento rimane il 118. Ma se poi arriva una ambulanza senza medico è un paradosso inaccettabile! Non chieda il prossimo anno al Ministero di uscire dal commissariamento, chieda piuttosto alla sua coscienza di mettere l’ apparato sanitario in grado di salvare vite umane!.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.