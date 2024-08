Brolo: straordinario successo per Festa dell’Oro Verde

Grandissimo successo per la 12^ edizione della festa dell’oro verde a Brolo. Evento organizzato in maniera impeccabile dall’associazione Maria Addolorata di Piana di Brolo presieduta da Cono Lenzo, con la preziosa collaborazione di Valentina Lenzo e di tutto il gruppo dell’associazione. Un gruppo straordinario capace di realizzare per il dodicesimo anno consecutivo una festa che è entrata di diritto nelle feste popolari siciliane. Prelibatezze al gusto di pistacchio, dall’arancino alla pasta finendo con il gelato realizzato e distribuito da pasticcieri brolesi. Non solo cibo, ma anche tanto divertimento con la musica dei De Colours Bandcapaci di far ballare con la loro musica dal vivo tutti i presenti, bellissima esibizione anche della cantante di casa Swami Forzano e di Nino Calò.

Alla fine della manifestazione c’è stato lo spettacolo Piromusicale con gioco di fontane luminose curato dalla ditta fuochi Castorino e una varietà di torte al pistacchio offerte dall’associazione per tutti i presenti. L’appuntamento è già fissato al 17 agosto 2025 con la tredicesima edizione della Festa dell’oro verde.