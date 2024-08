Autonomia, il messinese Saitta tra gli esperti nominati dalla Regione Sardegna per il ricorso alla Corte Costituzionale

StrettoWeb

La Regione Sardegna va avanti contro l’Autonomia Differenziata individuando i tre esperti che supporteranno l’avvocatura dell’amministrazione per il ricorso per incostituzionalità da presentare alla Consulta. “Abbiamo coinvolto il professore di Messina Antonio Saitta, esperto costituzionalista nazionale, e l’Università di Cagliari e di Sassari, con i professori Andrea Deffenu e Omar Chessa: loro ci aiuteranno in questo percorso, perché questa legge mina le fondamenta di specialità della Sardegna, riteniamo di avere ottime argomentazioni”, è quanto ha affermato il Governatore Alessandra Todde.

La riflessione di Bisignano

“Il ricorso presentato dalla Regione Sardegna ha una peculiarità rispetto agli altri ricorsi perché fa riferimento anche alla tutela della specificità di una Regione a Statuto speciale. Così come lo è la Sicilia con l’ aggiunta della Specificità Autonomista. Ma nè il Governo Schifani, nè i parlamentari dell’Ars hanno pensato di avviare una iniziativa per fare ricorso e tutelare l’Autonomia Speciale Siciliana, compreso chi ha fatto un movimento Autonomista come Sud chiama Nord”, è quanto ha affermato l’ex assessore provinciale di Messina, Michele Bisignano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.