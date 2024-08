StrettoWeb

Apprensione in Calabria per la scomparsa del giovane Gabriele Alessandria, scappato dal reparto di psichiatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Il ragazzo era ricoverato in psichiatria da quando, 3 giorni fa, una volante lo aveva fermato in stato confusionale. E dunque sono già due le denunce di scomparsa che lo riguardano.

I famigliari invitano a chiamare le forze dell’ordine in caso di avvistamento di Gabriele.

