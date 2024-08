Akademia Messina, raduno e prima seduta di allenamento

StrettoWeb

Poco più di quattro mesi trascorsi dall’ultimo atto della scorsa stagione per ritrovarsi e ripartire con ambizione e voglia di costruire. La famiglia di Akademia Sant’Anna si è ritrovata domenica, 18 Agosto presso il Royal Palace Hotel di Messina con il solito acceso entusiasmo di sempre. Presenti gli staff tecnici e dirigenziali, le due atlete confermate dalla scorsa stagione, Dalila Modestino e Aurora Rossetto, ma soprattutto tanta curiosità attorno ai volti delle nuove SuperGirls: Linda Cabassa, Maria Chiara Norgini, Rossella Olivotto, Giulia Carraro, Chiara Mason, Ambra Trevisiol, Giorgia Caforio, Maria Adelaide Babatunde, Bibiana Guzin, Bintu Diop; unica assente, l’americana Adanna Rollins che si aggregherà al gruppo nel prossimo fine settimana. In apertura della serata, dopo la consegna di un piccolo omaggio alle atlete, a dare il benvenuto le parole del vice-presidente, dott. Antonio Caselli, e del presidente onorario, dott. Nanni Ricevuto.

Le parole di Caselli

“Abbiamo tanti sogni che speriamo di realizzare – ha introdotto il dott. Antonio Caselli, rivolgendosi alle atlete. La nostra famiglia è numerosa e formata da brave persone con cui ciascuna di voi sono certo si troverà bene”.“Lo scorso anno – ha proseguito il vicepresidente – stavamo realizzando un’impresa; ci è mancato davvero poco. Quest’anno puntiamo decisamente in alto, puntiamo su di voi”.

Le parole di Nanni Ricevuto

A concludere, il dott. Nanni Ricevuto: “Sono molto grato a Fabrizio Costantino e ad Antonio Caselli per il ruolo di presidente onorario. Un grandissimo benvenuto alle atlete e un saluto caloroso a tutto il resto della famiglia di Akademia. Abbiamo sogni reali perchè c’è consapevolezza dei nostri mezzi ma anche grande entusiasmo dentro di noi. Credo molto nel gioco degli opposti, una contrapposizione rispetto a ciò che è stato fatto. Nel consegnarvi il nostro dono di benvenuto, avete ricevuto un messaggio e un piccolo oggetto raffigurante una tartaruga; quest’ultima non rappresenta le nostre velleità ma esattamente l’opposto. La tartaruga è certamente portafortuna, ma dalla quale bisogna prendere lo spunto per essere gazzelle veloci e leonesse nell’approccio alle gare”.

A differenza dei passati raduni, quest’anno i vertici societari hanno scelto di dare spazio anche agli organi di stampa e alle interviste con le attesi protagoniste del prossimo torneo di A2 e lo staff tecnico. Intanto, nella giornata di lunedì 19 Agosto, mattinata dedicata ai test atletici, mentre nel pomeriggio si è svolta la prima seduta di allenamento nella casa del “PalaRescifina”.

Le parole di Bonafede

Sensazioni positive per il tecnico, l’head coach Fabio Bonafede: “C’è tanta voglia di ricominciare. Il gruppo ha davvero tanto entusiasmo e oggi ha concluso il primo allenamento; si vede già la disponibilità da parte delle ragazze”. Un gruppo di grande valore, già noto in sede di definizione del roster, e del quale sta già dando dimostrazione: “Si inizia a intravedere una cultura del lavoro non indifferente. Sono tutte ragazze venute a Messina per mettersi in gioco e sono molto contento del loro atteggiamento e della voglia mostrata nell’allenarsi. Pian piano, dobbiamo iniziare a costruire un gruppo-squadra e poi trovare la forma che ci permetterà di inserire tutti i sistemi di gioco”.

Definiti gironi e calendario, si inizierà con delle squadre sulla carta alla portata. In realtà, il campionato di A2 ci ha dimostrato quanto sia difficile; basti pensare alla trasferta di Padova nella prima di andata della scorsa stagione: “Bisogna sempre stare attenti agli avvii di campionato. Non avendo squadre vicine, non riusciremo a fare un numero di amichevoli molto alto. E’ chiaro che, all’inizio, i nostri principali confronti saranno proprio nelle partite stesse del campionato. Permettetemi un commento sulla composizione dei gironi; è vero che bisogna far bene comunque, ma i due in questione non sono dello stesso livello”.

Facendo riferimento al cammino di avvicinamento alla data di inizio del torneo, definito il quadro delle amichevoli: “Saremo costretti a fare tanti chilometri, prendendo l’aereo per confrontarci con altre formazioni di categoria. Avevamo vicino Soverato ma non c’è più; la più vicina è Melendugno, una squadra pugliese. Questo basta a rendere l’idea di un pre-campionato che non potrà essere come quello delle altre squadre”.

Prevista un’amichevole anche al PalaRescifina: “Nella terza settimana di Settembre affronteremo proprio Melendugno. Mancheranno ancora tre settimane alla prima di campionato e si vedrà una squadra ancora in fase di lavoro e non definita. Il roster è molto forte ma completamente nuovo, visto che abbiamo confermato solo due atlete. Siamo in costruzione”.

Le ultime parole sono rivolte al caloroso pubblico messinese: “Brave le ragazze lo scorso anno, come tutti noi. Soprattutto, però, bravi i nostri tifosi che ci hanno dimostrato tanta passione e attaccamento. C’era davvero tanta commozione dopo gara-3 con Talmassons; sembrava quasi avessimo vinto noi. Sono pochi i pubblici dei palazzetti in Italia con queste caratteristiche. Un tesoro che spero riusciremo a incrementare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.