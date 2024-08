Acr Messina, di male in peggio: la squadra parte per Crotone, il mister no

StrettoWeb

Notizia dell’ultima ora la probabile assenza di mister Giacomo Modica in panchina nella trasferta del primo turno di coppa a Crotone, non essendo partito con la squadra nel pomeriggio odierno. È notizia delle ultime ore una probabile assenza in panchina dell’allenatore dell’Acr Messina, che rimarrebbe a casa per il primo impegno ufficiale della stagione. Il tecnico di Mazara del Vallo, dopo aver annunciato personalmente tramite una conferenza stampa organizzata “alla buona” in un pomeriggio di inizio estate di aver trovato l’accordo per un rinnovo biennale, non si era più fatto sentire ai microfoni, alimentando le voci di un nuovo, l’ennesimo, allontanamento dal presidente Sciotto, a causa delle mancate conferme rispetto alla promesse sulla programmazione della stagione ai nastri di partenza.

L’allenatore ai giornalisti annunciò di essere rimasto grazie alla mediazione di un soggetto esterno alla società, riconducibile alla figura di Saverio Provenzano, professionista già attivo in passato nel mondo del calcio che inizialmente era uno degli indirizzati per la nomina di direttore generale, saltata in seguito per divergenze con la società dopo un periodo di consulenza. Domani sera, a Crotone, andrà in scena il primo turno di Coppa Italia di Serie C, ma mister Modica non dovrebbe presente in panchina, venendo sostituito dall’allenatore in seconda Maurizio Miranda. I motivi sembrerebbero essere eventuali “problemi familiari”, ma potrebbe essere una motivazione di facciata, con la tifoseria che in piena contestazione vede alimentarsi sempre di più i propri dubbi su un futuro sempre più incerto.

