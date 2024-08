Abbonamenti Reggina, i primi numeri della seconda fase: le tessere sottoscritte finora

StrettoWeb

Tre giorni fa, il 20 agosto, è partita la seconda fase della campagna abbonamenti della Reggina. Nella prima, come è noto, sono state sottoscritte 1.374 tessere, meno della metà scorsa stagione. In questi primi tre giorni di seconda fase, invece, le tessere sono 326, circa un centinaio al giorno, per un totale ad oggi di 1.700 abbonamenti sottoscritti.

Il dato resta negativo e si avvicina alle presenze medie nella scorsa stagione, quando gli spettatori delle gare interne – escluse le prime – non superavano i 2 mila, al netto dei circa 3 mila abbonamenti. Il club spera di incrementare il numero nei prossimi giorni o di aumentarlo di partita in partita – con i biglietti singoli – qualora i risultati dovessero supportare la squadra di Pergolizzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.