A Reggio Calabria il 1° Memorial Pasquale Laganà

Sabato 17 agosto si è tenuto, attraverso un quadrangolare di calcio a 6, il 1° memorial in onore di Pasquale Laganà, ragazzo che in tanti hanno dovuto salutare troppo presto. Pasquale, un ragazzo solare dall’instancabile sorriso, sarebbe ritornato a giocare a calcio con i suoi amici, così disse loro nell’unico momento di tregua che la malattia gli diede. Ed è proprio per questo, per tenere fede ad una promessa reciproca, che l’associazione “Sulle ali del tuo sorriso”, nata come risposta al grande dolore della perdita, ha organizzato un memorial in suo nome, per fare sì che questo desiderio che Pasquale aveva si realizzasse e anche per lanciare un appuntamento che si ripeterà nel tempo in cui protagonisti saranno quei valori di vita, servizio e accoglienza che Pasquale incarnava e che attraverso l’associazione continueranno a vivere e a fare la differenza.

L’associazione, nata solo qualche mese fa si propone, attraverso i volontari, di sostenere con gratuità chi, necessitando di cure mediche non ha la possibilità di raggiungere autonomamente i luoghi di cura a Reggio Calabria e ad offrire a queste persone non solo un servizio, ma anche un sorriso, che tanto ricorda quello di Pasquale.

