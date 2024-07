Ex calciatore e karateka, Paulinus si presenta alla Viola: “non vedo l’ora di scoprire Reggio Calabria”

StrettoWeb

La Myenergy Viola è al lavoro per comporre il nuovo roster che sarà affidato alla guida del coach Giulio Cadeo. Paulinus è il primo innesto del Gm Fortunato Vita e giocherà insieme ai confermati Simonetti e Cessel, Ani Uchenna, Efe Idiaru e Manu Fernandez.

Ha ottime credenziali, ha voglia di far bene e provare a dare il massimo per i suoi nuovi colori. E’ un esterno. Può giocare sia guardia che ala piccola e scalpita per fare bene. Joseph Paulinus si è raccontato ai microfoni dell’ufficio stampa neroarancio.

La carica di Paulinus

“Attualmente sono a Castelfranco, in provincia di Reggio Emilia. Sono davvero entusiasta di essere un nuovo giocatore della Myenergy. So bene che stiamo parlando di una società importante, che ha ambizioni e sta programmando per il futuro. Sono carico per iniziare. Non conosco ancora il Coach Cadeo, so benissimo che ha preso svariate informazioni su di me e sono orgoglioso di essere un giocatore del nuovo scacchiere“.

Calcio, karate e basket

“Da bambino giocavo a calcio: ero un centravanti. Lo sport mi è sempre piaciuto. Dopo una breve parentesi con il Karate, a 12 anni, in Nigeria mi sono innamorato della pallacanestro. All’inizio giocavo solo per divertimento, passo dopo passo mi è piaciuto sempre di più giocare e confrontarmi. Sono passato da Tortona, Ruvo e Venafro nella passata stagione“.

“Cosa mi piace della pallacanestro? Cerco sempre di divertirmi mentre gioco. Se non ti diverti realmente è un problema. Sono pronto a lavorare seriamente per rendere il mio gioco sempre più competitivo ed a un livello, sempre più alto. Conosco poco Reggio: ci ho giocato contro quando giocavo a Ruvo, non vedo l’ora di scoprirla“.

Che giocatore è Joseph Paulinus?

“Ci metto, sempre grande energia. Sia in attacco che in difesa. Ho grande voglia di imparare e mettermi in discussione. Amo sia andare in penetrazione che tirare da tre punti. Amo correre, spingere il pallone da una parte all’altra del campo e dare sempre il massimo“.

