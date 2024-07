Videosorveglianza a Messina, c’è l’ok del consiglio comunale con 28 voti favorevoli e 3 astenuti

StrettoWeb

Il consiglio comunale, poco fa, ha approvato con 28 voti favorevoli e 3 astenuti (il Partito Democratico), il nuovo “Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza” nel comune di Messina. “Con questo strumento consentiremo l’utilizzo disciplinato delle telecamere già installate e di quelle che, grazie ai progetti MeGis, Sm@rtMe e Messina città connessa, amplieranno la capacità di monitorare il territorio per riuscire a ridurre il numero degli illeciti, dei reati, dei disagi o degli incidenti che possano compromettere la vivibilità del nostro territorio”, è quanto afferma il consigliere comunale, Giuseppe Schepis.

“I dati registrati verranno trattati ed utilizzati dalle autorità competenti secondo un articolato processo di autenticazioni che non permetterà un utilizzo personale o fraudolento a chi detiene gli accessi per la visualizzazione delle immagini, anche sotto questo punto di vista il regolamento è abbastanza rigido e dettagliato al fine della garanzia dei dati personali e della tutela della privacy di tutti noi. Piano piano riusciremo a prevenire, con le autorità competenti, ogni possibile rischio per l’incolumità dei nostri figli, nipoti, amici e affetti cari, oltre che qualsiasi tipo di reato ambientale o contro il patrimonio comunale”, conclude Schepis.

