Varapodio, il sindaco raggiante: “abbiamo cambiato il volto della città” | INTERVISTA

E’ raggiante il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, per via dei tanti lavori che hanno “cambiato il volto della cittadina in provincia di Reggi Calabria“. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino ha evidenziato: “tanti sono stati i lavori che hanno interessato Varapodio: piazza Antonino Tripodi, piazza San Nicola, la villa comunale, via San Rocco, via San Biagio”.

“Inoltre abbiamo rifatto i marciapiedi, l’asfalto, curato l’arresto urbano, dando tocco di bellezza alla nostra cittadina”, conclude Fazzolari.

