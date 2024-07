Turismo a Messina, incontro in comune con le strutture ricettive: “promuoviamo il nostro territorio”

StrettoWeb

Su delega del sindaco Federico Basile, l’assessore al Turismo del comune di Messina, Enzo Caruso, ha incontrato oggi a palazzo Zanca i titolari delle strutture alberghiere ed extra alberghiere nel corso di una riunione allargata agli operatori del turismo. Obiettivo dell’iniziativa è creare una sinergia tra l’offerta e chi la propone, al fine di garantire agli ospiti un soggiorno gradevole, mediante la conoscenza del territorio messinese, attraverso il cosiddetto “turismo esperienziale”.

Caruso: “promuoviamo il nostro territorio”

“Porto i saluti del sindaco Basile con il quale abbiamo condiviso questo progetto, alla cui base c’è l’ascolto delle vostre esigenze e il costante dialogo – ha dichiarato in apertura l’assessore Enzo Caruso -. Riteniamo che le strutture ricettive siano i migliori amplificatori locali per la promozione ai loro ospiti del nostro territorio. Il trend in crescita, a partire dal 2019, sui pernottamenti dei turisti nelle strutture ricettive cittadine, evidenziato dalla pubblicazione dei dati statistici forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale, consente di potere allargare il programma di promozione del territorio messinese e di mettere a sistema ciò che gli albergatori hanno sempre garantito con le loro offerte autonome. L’Amministrazione Basile, d’intesa con gli operatori del settore, ha realizzato quindi un lavoro di coordinamento tra gli operatori che oggi sono in grado di presentare, in maniera omogenea, un’offerta turistica accattivante e interessante, distribuita durante la settimana, da proporre agli ospiti delle strutture durante il loro soggiorno”.

A conclusione della riunione l’assessore Caruso ha distribuito un supporto digitale per ciascuna struttura, mentre i presenti hanno posto alcune osservazioni per un servizio sempre più funzionale e adeguato alle esigenze dei turisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.