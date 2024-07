Trunca si prepara alla Festa di Sant’Anna: così verrà aperta ufficialmente la nuova piazza

StrettoWeb

In occasione della festa di Sant’Anna, cui è dedicata la Chiesa di Trunca, frazione collinare di Reggio Calabria, domani – venerdì 26 luglio alle ore 19.00 – si terrà una celebrazione eucaristica ed a seguire l’apertura ufficiale della nuova piazza realizzata dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria con fondi del Pnrr.

L’intervento ha consentito la rigenerazione di un’area in precedenza degradata e la creazione di uno spazio molto atteso e molto vissuto dalla comunità. In meno di 4 mesi, è stata ammodernata la scalinata, adesso impreziosita da un’illuminazione artistica, è stato realizzato un parco giochi per i bambini della popolosa frazione collinare ed è stata creata una piazza a disposizione delle attività della comunità e della parrocchia.

