Truffa nel cosentino: coppia di anziani raggirata e derubata in casa

Ancora un’altra truffa ai danni delle categorie più fragili. Il target, purtroppo, resta sempre quello degli anziani; a denunciare l’accaduto è stato Giuseppe Ramundo, sindaco di Cerchiara di Calabria nel cosentino. Il primo cittadino ha infatti denunciato l’accaduto sui suoi social: “sono stato informato poc’anzi della truffa avvenuta nel centro storico a discapito di una coppia di anziani”.

“Ho preso immediatamente contatti con il Comandante di Stazione dei Carabinieri di Cerchiara di Calabria il quale mi ha riferito che sono all’opera per individuare i truffatori che con inganno si sono introdotti nella privata abitazione dei nostri concittadini” – prosegue il sindaco Ramundo, preoccupato per un fenomeno che, sfruttando la solitudine e la buonafede dei nostri anziani, li vede come “vittime predilette”.

“Nella mia qualità di Sindaco ho inoltrato una missiva alla prefettura di Cosenza chiedendo l’incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio comunale per cercare di prevenire episodi del genere. Esprimo vicinanza alla famiglia che ha subito tale increscioso atto!!!” – conclude Ramundo.

