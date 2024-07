Triplice omicidio: uccide ex, mamma e sorella con una balestra

StrettoWeb

Orrore oltremanica: un ragazzo di 26 anni, nell’Hertfordshire in Gran Bretagna, ha ucciso la ex, la sorella e la madre di lei con un balestra. Un efferato omicidio, conclusosi con la cattura del responsabile, Kyle Clifford, guardia giurata. Le vittime, di 25, 28 e61 anni, sono le congiunte del famoso giornalista della Bbc John Hunt, conosciuto per il suo lavoro da cronista nelle corse di cavalli. Ieri, rientrato a casa da lavoro, ha visto le donne della sua vita orribilmente trucidate.

Secondo una prima ricostruzione, Clifford le avrebbe prima legate e poi uccise, ipotizzando anche l’utilizzo di altre armi. Sul caso si è espressa anche il Ministo dell’interno, Yvette Cooper, che ha definito l’intero tragico episodio “scioccante”. Nel Regno Unito non è richiesta una licenza per possedere una balestra, ma risulta illegale tenerne una in pubblico senza una causa ragionevole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.