Tragica disavventura per la mamma della sposa, ma il matrimonio si fa lo stesso grazie alla stradale | FOTO

La mamma di una futura sposa era in viaggio dalle Marche per raggiungere Monza dove, il giorno successivo, sua figlia si sarebbe sposata. Il viaggio però, nei pressi di Siena, si è trasformato in una rocambolesca avventura che poteva finire molto male, perché la 61enne, a causa di un incidente, è finita fuori strada precipitando nella sterpaglia.

La signora non ha riportato gravi conseguenze e nemmeno il vestito della sposa che proprio sua madre avrebbe dovuto consegnarle. Per fortuna gli agenti della Polizia stradale dopo aver aiutato la mamma si sono occupati anche dell’abito, salvando anche il giorno più bello della figlia. Possiamo dire che questo matrimonio “s’ha da fare”, augurando tanta felicità agli sposi.

