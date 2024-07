Supporter Trust Viola, “SosteniAMOla”: al via la campagna di tesseramento 2024-2025 | INFO

StrettoWeb

I primi colpi di mercato hanno scaldato la piazza, soprattutto l’arrivo del play argentino Manu Fernandez, sulle orme di Ginobili. La Myenergy Viola sta mettendo le basi per la nuova stagione e, come sempre, non sarà da sola. Il Supporter Trust della Viola ha dato il via alla campagna di tesseramento per la stagione 2024-2025.

Il comunicato stampa del Supporter Trust Viola

“Il Supporter Trust si prepara a sostenere la PallacanestroViola iscritta al campionato di serie B interregionale. L’impegno di questi anni, dalla rifondazione in poi, prosegue incessantemente con l’obiettivo di sostenere la nostra squadra e consolidare una maggiore presenza sul territorio. Lo sport ricopre da sempre un ruolo determinante nella nostra cultura e nella società in cui viviamo, è l’identità di un popolo. È fondamentale il supporto dei tifosi neorarancio attorno alla Viola, realtà sportiva reggina.

Come Associazione a supporto della società abbiamo anche fornito una serie di servizi: siamo stati agli ingressi, al ticketing, al merchandising, ma più di tutto siamo stati due cuori insieme. Vi Invitiamo a rinnovare la tessera Trust per l’ inizio della stagione 2024/2025 o sottoscriverla per entrare a far parte della grande famiglia Trust, partecipando in entrambi i casi attivamente al mondo Viola.

Numerosi i vantaggi e le novità messe in campo quest’anno che consentiranno ai tesserati di vivere una stagione che si preannuncia emozionante, già iniziata con colpi di mercato e altrettanto grandi novità in neroarancio.

Non aspettare, i soci verranno inseriti nel circuito Viola Card e usufruiranno di scontistica riservata presso le aziende sponsor della Pallacanestro Viola.

Il tesseramento prevede diverse modalità e benefit fra cui poter scegliere.

TESSERA UNDER 18 Euro 20

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

TESSERA BASIC Euro 50

– Scontistica tessera trust

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

– Scontistica tessera trust

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

TESSERA ARGENTO Euro 100

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– 10% sconto merchandising

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– 10% sconto merchandising

– Scontistica tessera Trust – Cappellino Pallacanestro Viola – 10% sconto merchandising TESSERA ORO Euro 200

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

– Tshirt Trust e/o Pallacanestro Viola

– 10% sconto merchandising

TESSERA DIAMANTE Euro 500

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

– Tshirt Trust e/o Pallacanestro Viola

– Felpa

– 10% sconto merchandising

– 50% sconto sull'abbonamento

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

– Tshirt Trust e/o Pallacanestro Viola

– Felpa

– 10% sconto merchandising

– 50% sconto sull’abbonamento

TESSERA TITANIO Euro 1.000

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

– Tshirt Trust e/o Pallacanestro Viola

– Felpa

– 10% sconto merchandising

– Maglia gara personalizzata

– Abbonamento gratuito

– Scontistica tessera Trust

– Cappellino Pallacanestro Viola

– Sciarpa Supporters Trust Viola RC

– Tshirt Trust e/o Pallacanestro Viola

– Felpa

– 10% sconto merchandising

– Maglia gara personalizzata

– Abbonamento gratuito

Puoi effettuare un bonifico all’IBAN: IT30Y0306967684510749170570, intestato a Associazione Supporter Trust con la causale Tesseramento Annuale Nome Cognome e tipologia Tessera.

Per info ed eventuali: trust@trustviola.it / 338 901 7161“.

