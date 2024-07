“Stai al passo”, il percorso di camminate a Reggio Calabria che coinvolge nonni e nipoti | INFO

StrettoWeb

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed in particolare il Dipartimento di Prevenzione comunicano l’avvio dell’iniziativa “StaiAlPasso”. Il progetto è dedicato alla promozione dell’attività fisica come mezzo essenziale per il mantenimento del benessere dei cittadini attraverso il coinvolgimento della popolazione della città Metropolitana di Reggio Calabria in un percorso di camminate.

Il programma prevede tre eventi che coinvolgeranno nonni e nipoti, ed ha come fine il camminare insieme per favorire uno stile di vita sano, con notevoli benefici sulla salute generale, contribuendo a migliorare la qualità della vita, in quanto influisce positivamente sia sullo stato di salute (aiutando a prevenire e ad alleviare molte delle patologie croniche) sia sul grado di soddisfazione personale (contribuendo a sviluppare dei rapporti sociali e aiutando il benessere psichico).

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini della Citta Metropolitana di Reggio Calabria alle attività organizzate nell’ambito di “StaialPasso”. “Unisciti a noi nelle nostre camminate di gruppo e scopri il piacere di un’attività fisica che non solo ti farà sentire meglio, ma ti aiuterà anche a costruire una comunità più sana e attiva”, l’invito.

I percorsi e le info

Si parte da Roccella Ionica (Largo Colonne Lungo Mare) domenica 14 luglio ore 18.00 per poi passare a Palmi (Villa Mazzini) domenica 28 luglio ore 18.00 e chiudere infine sullo splendido lungomare di Reggio Calabria (Piazzale Stazione Lido Lungomare Falcomatà) Mercoledì 28 Agosto ore 18.00.

Partecipare è semplice: bastano scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e tanta voglia di stare insieme. E’ prevista la presenza di un istruttore specializzato. L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata direttamente al gazebo presente per l’evento nel luogo di partenza!

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “StaialPasso” e su come partecipare, visitate il nostro sito web https://www.staialpasso.eu/ e sui profili Facebook #Staialpasso e instagram #staialpassorc o contattate il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria.

