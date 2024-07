Slalom di Bagnara Calabra, notevole affermazione della scuderia “Piloti per Passione”

StrettoWeb

Ancora una notevole affermazione della scuderia “Piloti per Passione” di Sambatello che, alla gara automobilistica 1° slalom di Bagnara Calabra di Domenica scorsa, valida per il Challenge Slalom Calabria 2024, organizzata in memoria di Pasquale Cammareri e fortemente voluta dal fratello Francesco, si porta sul gradino più alto tra le scuderie presenti e piazza ben sei piloti nei primi dieci posti assoluti con vittorie anche di classe e gruppi: Ancora GAETANO RECHICHI 1° assoluto, BRUNO FALLARA 3° assoluto, CAMMARERI FRANCESCO 5° assoluto, ARICO’ GIUSEPPE 6° assoluto, GERMANO’ ANTONINO 7° assoluto, MORABITO DOMENICO 9° assoluto.

Ad un passo dalla top ten il dott. MASSIMO ALBANESE, 1° Classe, poi BATTAGLIA FRANCESCO, 1° di classe e gruppo, NORBERTI DOMENICO 2° di classe in rs, BARBARO CARMELO 2° di classe, ALBANESE ANTONINO 1° di classe, FLORIMO GIUSEPPE 2° DI classe, SPANO’ FILIPPO 1° di classe, l’avvocato VINCENZO BARCA 5° di classe, LIPARI SALVATORE 1° di classe, LIPARI ANTONIO, 1° di classe, CALABRO’ ROSARIO 1 di classe, CRUPI FILIPPO 2° di classe. Ottima gara per Agostino FALLARA che per onorare la gara del compianto Pasquale, alla guida di una fiat 600 di gruppo A, risulta 1° di classe ma per piccola irregolarità nel peso della vettura viene escluso dalla competizione. Solita eccellente gara per ARAGONA GIUSEPPE alla gara valida per il campionato supersalita della Vallecamonica che si aggiudica la classe ed il gruppo di +E1 classe con la sua ormai affidabile Golf. Problemi ad una delle manches per ROBERTO MEGALE che comunque ottiene un’ottima performance nell’unica gara effettuata. Bella figura anche per GIOVANNI GRECO, che allo slalom di Librizzi ME ottiene un ottimo 2° posto assoluto con la sua Radical di classe 1.600

