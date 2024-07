Siracusa, non è finita: arriva un colpo esperto dalla Serie B, ecco l’ex Crotone Vinetot

StrettoWeb

Non si ferma, il Siracusa. Dopo i tantissimi colpi grossi di queste settimane, tra Serie C e calciatori con alle spalle tanti campionati di D vinti, arriva ora un esperto addirittura dalla Serie B. Stiamo parlando del difensore francese classe ’88 Kevin Vinetot: nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze e un gol con il Sudtirol, club nel quale ha disputato gli ultimi sette campionati tra C e B.

Prima ancora le esperienze con Giulianova, Crotone, Lecce, Albinoleffe e Mantova. Dopo gli esordi in patria, l’arrivo in Italia è stato nel 2008-2009.

