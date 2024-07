Siderno, torna l’isola pedonale sul lungomare delle Palme: quando sarà attiva

StrettoWeb

“Tornano le passeggiate serali col profumo del mare e la fresca brezza che allevia la canicola diurna. Torna l’isola pedonale sul lungomare delle Palme a Siderno, interessato da una profonda attività di restyling ma sempre fedele alle consuetudini condivise da diverse generazioni di sidernesi”. Così in una nota il Sindaco di Siderno annuncia la bella notizia.

“L’isola pedonale sarà attiva sabato 13 e domenica 14 luglio; sabato 20 e domenica 21 luglio e per tutto il mese di agosto, nel tratto che va dal parco giochi (ex area Longo) fino al passaggio a livello all’altezza di via Genova. Per i giorni del festival del mare “Immersi nel Blu”, in programma il 26, 27 e 28 luglio nel rione Sbarre verrà predisposto un apposito programma”.

“La reintroduzione dell’isola pedonale, unitamente all’imminente avvio dell’opera di riverniciatura della caratteristica ringhiera, contribuirà a rendere il nostro lungomare delle Palme sempre più godibile e appetibile dal punto di vista turistico, nel quadro di una ricca offerta di eventi e manifestazioni in tutti i punti più belli della città, il cui programma dettagliato verrà reso noto a inizio settimana”.

