Serie D, la telenovela Canicattì continua: nuovo nome. E il Ragusa si rilancia: “obiettivi prestigiosi”

La Serie D 2024-2025 comincia a prendere forma. Come spesso accade in queste categorie, l’estate riserva inaspettati disimpegni, cambi societari, dimissioni di massa, annunci e poi smentite. Nel girone I, tante siciliane hanno cambiato pelle. Il Canicattì sta vivendo settimane tribolate e la telenovela ora continua. L’ultimo annuncio – e la piazza spera che sia davvero l’ultimo, considerando le smentite continue – è quello relativo a un trasferimento del titolo a Favara.

“L’Asd Canicattì – si legge – con dispiacere informa tutti i propri tifosi e sportivi canicattinesi che, come più volte annunciato, nell’impossibilità di potere svolgere l’attività sportiva in uno stadio cittadino, dalla prossima stagione trasferirà la propria sede operativa a Favara e giocherà le proprie gare ufficiali presso lo stadio Giovanni Brucculeri. Per effetto di tale trasferimento la società assumerà la nuova denominazione sociale di ASD CASTRUMFAVARA e vedrà l’ingresso in società di un nuovo gruppo dirigente di amici e imprenditori favaresi che proseguiranno l’attività sportiva agonistica nella massima serie dilettantistica nazionale”.

“Il gruppo soci dell’Asd Canicattì impegnandosi a prestare la propria collaborazione con la nuova società per il raggiungimento di brillanti risultati sportivi e sociali si riserva, grazie alla disponibilità dimostrata dagli amici favaresi e ad una dichiarazione di intenti sottoscritta, di riprendere il progetto sportivo interrotto, con lo stesso impegno ed entusiasmo, qualora la Città di Canicattì, entro il termine del 30/06/2028, riesca a dotarsi di un impianto sportivo in erba sintetica omologato almeno per la Serie D“.

Il Ragusa esce dall’incubo

Da una siciliana all’altra, da Canicattì a Ragusa. Dopo le dimissioni dell’ex Presidente Puma, ufficializzate lo scorso 20 giugno, il futuro sembrava nebuloso. Qualche ora fa, però, l’annuncio che schiarisce le nubi. “Un nuovo inizio. Un gruppo rinnovato. Con il supporto di importanti imprenditori che si aggiungono a quelli importanti che già c’erano. L’avventura dell’Asd Ragusa calcio 1949 per la stagione 2024-2025 inizia da questo scatto. Il supporto di Francesco Coppa e dei fratelli Gaetano e Graziano Cutrufo potrà garantire la marcia in più per il raggiungimento di obiettivi prestigiosi. A breve l’organigramma societario. Una cosa però è certa: L’aquila azzurra sta ricominciando a volare”, si legge in una nota a cui è stata allegata la foto che si può vedere in evidenza.

