Serie C, svelato il calendario: il Messina comincia in casa, Catania a Sorrento. E il derby…

La Lega Pro ha svelato, con una nota, il calendario ufficiale dei tre gironi di Serie C. Per quanto riguarda il girone C, il Messina – che è ancora in attesa di conoscere il suo futuro societario e dunque anche tecnico – esordisce in casa contro il Potenza. Per il Crotone di Longo c’è una neopromossa, l’Altamura, mentre il Catania di Toscano inizia in trasferta, a Sorrento. Il neopromosso e ambizioso Trapani di Antonini andrà invece a Foggia per la prima.

Attesa per il derby siciliano. Si giocherà il 3 novembre al Massimino per l’andata e il 16 marzo al San Filippo per il ritorno. Di seguito il tabellone completo con tutte le partite e le date. Si comincia il 25 agosto, si termina il 27 aprile. Poi inizierà la fase degli spareggi playoff e playout.

