Serie B, sabato di amichevoli: il Palermo batte il Monza, poker alla prima per il Cosenza

Sono cominciati i ritiri precampionato e con essi le amichevoli. La Serie B scende in campo tra circa un mese, prima ancora in Coppa Italia. E’ già tempo, quindi, per i test congiunti. Il Palermo è addirittura al suo secondo e, dopo le 10 reti a una rappresentativa locale, oggi ha battuto una squadra di Serie A, il Monza, grazie a una rete di Di Francesco. La piazza, le grandi potenzialità economiche, la scelta dell’allenatore e il solito mercato stratosferico pongono ovviamente i rosanero come una delle favorite alla vigilia.

Sempre in B, primo test per il Cosenza di Alvini, che a Cascia ha affrontato la Roma Primavera. Vittoria con poker per i rossoblu: 4-1. Di seguito il tabellino:

GOL: 10′ pt Caporale, 26′, 35′ Zilli; 26′ st Contiero, 32′ Zefi (rig.)

COSENZA: Micai (1′ st Baldi), Hristov, Camporese (1′ st Dalle Mura), Caporale (8′ st Gyamfi), D’Orazio (11′ st Barone), Kouan, Florenzi, Rizzo Pinna (11′ st Begheldo), Ciervo (23′ st Charlys), Novello (1′ st Arioli), Zilli (1′ st Contiero). A disp.: Lai. All. Alvini.

ROMA PRIMAVERA: Marcaccini, Lulli, Ienco, Di Nunzio, Mirta, Seck, Coletta, Della Rocca, Mlakar, Ivkovic, Nardozi. A disp.: Stomeo, Obleac, Romano, Terlizzi, Ragone, Zefi, Surricchio, Litti, Misitano, Solbes, Marazzotti. All. Falsini.

ARBITRO: Mammoli di Perugia. Assistenti Foglietta e Innocenzi di Foligno.

