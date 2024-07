Scuola, nominati i nuovi dirigenti della Calabria: conferme, mutamenti e mobilità | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

Sono pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, gli elenchi che contestualmente si approvano, e che fanno parte integrante del decreto, relativi alle conferme degli incarichi ai Dirigenti scolastici in scadenza di contratto, agli affidamenti degli incarichi dirigenziali a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell’istituzione scolastica nonché alla mobilità interregionale in ingresso nella Regione Calabria.

I Dirigenti scolastici non compresi negli elenchi sono confermati nella sede di incarico in continuità di servizio. I singoli provvedimenti conseguenti al presente atto verranno inviati alla Corte dei Conti per la registrazione. I Dirigenti scolastici interessati alla variazione di incarico, dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede all’Ufficio e alla Ragioneria dello Stato competente per territorio.

Ecco tutte le nomine dei dirigenti della scuola

