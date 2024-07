StrettoWeb

La Scuderia Aspromonte prepara l’assalto allo slalom di Bagnara, in programma questo fine settimana e dedicato alla memoria del mai dimenticato Pasquale Cammareri, grazie al tenace e impagabile impegno del fratello Francesco. Sui tornanti della competizione tirrenica la scuderia reggina sarà presente con ben 13 portacolori. Un mix di tradizione e innovazione, se si considera il gran numero di giovanissimi che hanno deciso di vestire le gloriose insegne della Scuderia Aspromonte, a fronte dei suoi 72 anni di storia.

Tra questi, menzione speciale per il debuttante Paolo Surace, ultimo rampollo di una storica famiglia da corsa reggina, figlio di quel Nino che tante gioie ha regalato sia come pilota che come preparatore. Tra gli under anche il catanzarese Giovanni Aloi, che questa volta, però, cede il volonte della Fiat Cinquecento al cognato Antonio Greco. Menzione speciale anche per Rosario Corsaro, che cercherà di regalarsi e di regalare alla Scuderia la prima vittoria assoluta stagionale, per i gemelli volanti Michela e Giovanni Puntorieri e per Saverio Mallamace.

Tra i più esperti, non mancheranno all’appello i gemelli diversi Arcangelo Madaffari e Fabrizio Fallanca con i loro inseparabili Volkswagen Beetle, Giovanni Moro su Fiat Cinquecento-Suzuki, Luigi Molinetti, Rocco Musolino e Peppe La Corte su Peugeot 106, oltreché il sempreverde e sempre veloce Angelo Versace. A tutti quanti va un grosso in bocca al lupo dal presidente Lello Pirino e da tutto il direttivo della Scuderia Aspromonte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.